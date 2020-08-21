«112 Украина» обвиняет Нацсовет в оказании чрезмерного давления

20 августа 2020 года Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «112 Украина». На канале заявляют, что предлог для проведения проверки надуманный, а потому считают, что регулятор оказывает чрезмерное давление. Об этом говорится на официальном ресурсе вещателя.

Внеплановая проверка телеканала «112 Украина» была назначена после интервью с Петром Симоненко, которое он дал в прямом эфире 27 июля 2020 года. В частности, Нацсовет в своем решении отметил, что вещатель нарушил ч. 2 ст. 6 закона Украины «О телевидении и радиовещании», которая говорит о том, что «… не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины». В качестве доказательства регулятор привел фрагмент разговора, в котором были найдены нарушения.

На канале считают, что в приведенном фрагменте нет даже намеков на призывы «к насильственному изменению конституционного строя Украины», а речь шла о необходимости установления мира на Донбассе и важности выполнения минских договоренностей. Поэтому «112 Украина» заявляет, что у Нацсовета причин для проведения внеплановой проверки нет.

Ранее мы сообщали о том, что Нацсовет аннулировал цифровые лицензии «112 Украина». Тогда юрист вещателя, Василий Сметана, заявлял, что усматривает в таком решении «жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине».

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Фото: Александра Йорк

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