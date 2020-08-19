Канал «Украина» готовит праздничный эфир ко Дню Независимости 

24 августа на зрителей ждет праздничный эфир на канале «Украина», передает пресс-служба.

Праздничный марафон начнет программа «Ранок з Україною». В 07.00 выйдет выпуск, посвященный дню рождению страны. Зрители узнают неизвестные ранее факты об украинских городах, услышат истории, которыми гордится вся страна, и вместе с ведущими отправятся на интервью со знаменитостями.

Далее эстафету праздничного эфира продолжат новости «Сегодня». 24 августа информационная студия «Сегодня» расположится у подножия монумента «Родина-мать». Отсюда в 09.30 утренний эфир начнет Марина Кухар и Виталий Школьный, в 15.00 их сменят ведущие Анна Панова и Максим Сикора, итоговый выпуск в 19.00 проведет Елена Кот в компании ведущего Игоря Пупкова. Традиционно в День Независимости новости «Сегодня» в прямом эфире отметят собственной наградой «Герои. Сегодня» украинцев, поступки которых поразили самопожертвованием и смелостью.

В 14.10 канал покажет премьеру сериала «Незабытая» (производство компании «Фильмстрим» и Vileton Films), в центре которого история любви двух девушек, которые влюбившись в одного человека, превратились из близких друг другу людей в заклятых врагов.

В 20.00 канал подарит зрителям музыкальное шоу «З Днем народження, Україно!». Концерт пройдет в формате видеопутешествий Украиной, гидами в ней будут популярные отечественные артисты.

В 22.00 стартует концерт «Музична платформа. Українська пісня. Львів 2020», съемки которого проходили на сцене Львовской Национальной оперы Украины без зрителей.

Праздничный эфир завершится в 23.00 трансляцией концерта «День Незалежності з Океаном Ельзи».

Ранее стало известно, что канал «Украина» готовит концерт ко Дню Независимости.

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Фото: канал «Украина»

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