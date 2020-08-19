За время карантина потребление контента посредством ОТТ выросло на 40%

Согласно отчету «Global Video Index Entertainment and Media Edition», составленному аналитиками Brightcove, рост потребления новостного и развлекательного контента посредством ОТТ во втором квартале 2020 года вырос на 40%, передает advanced-television.com.

В первом квартале 2020-го рост составил 23%, отмечают эксперты. Чтокасается полугодия, то потребление новостного и развлекательного контента через ОТТ-сервисы увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В документе также отмечают, что благодаря популярности ОТТ, во втором квартале база абонентов стриминговой платформы Netflix увеличилась на 26 млн абонентов, а Disney+ — на 54,5 млн.

Аналитики акцентируют, что пик потребления ОТТ-контента пришелся на апрель 2020-го. Тогда рост составил 103% по сравнению с апрелем 2019-го. Также в апреле рост потребления среди пользователей телевизоров, смартфонов, планшетов и компьютеров превысил 80%. В мае — 39%, а в июне — 53%.

Напомним: ранее сообщалось, что глобальные продажи ТВ-панелей снизились на 7,7%.

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Фото: unsplash

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