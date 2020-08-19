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Глобальные продажи ТВ-панелей снизились на 7,7%

от Telekritika
От Telekritika 269
Главная Новости Глобальные продажи ТВ-панелей снизились на 7,7%

В течение первого полугодия.

Согласно отчету аналитиков из IHS Markit, в первом полугодии 2020-го было продано 91,87 млн телевизоров, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Также аналитики определили, что с января по июнь 2020-го выручка от продаж ТВ-панелей снизились на 17,8% – до $39,7 млрд. В итоге мировой рынок телевизоров сократился на 7,7%. Основная причина: закрытие торговых точек из-за пандемии коронавируса.

Больше всех из-за коронакризиса потерял Samsung Electronics. Теперь, по итогам первого полугодия, доля этого производителя составляет 31,3%, а объем продаж — $12,42 млрд. Для сравнения: в первом квартале Samsung занимала 32,4% рынка, во втором квартале — 30%.

Сократилась и доля LG Electronics — до 17% ($6,77 млрд). В первом квартале компания занимала 18,7% рынка, во втором — 15,3%.

В июне 2020 года исследовательская компания ABI Research прогнозировала снижение поставок телевизоров с плоским экраном в 2020 году на 3% по сравнению с прошлым годом. В то же время резко выросли отгрузки стриминговых приставок.

Напомним: ранее стало известно, что SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников.

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Фото: «Телекритика»

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