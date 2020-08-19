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SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников

от Telekritika
От Telekritika 331
Главная Диджитал SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников

На этот раз – 58.

18 августа 2020 года с помощью носителя Falcon 9 были выведены на орбиту еще 58 спутников системы широкополосного доступа в интернет Starlink, передает spaceflightnow.com.

Отметим, что предыдущий запуск группы спутников состоялся 7 августа. А начиная с мая 2019 года компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту 653 спутника Starlink.

Спутники, запущенные в августе 2020 года, имеют солнцезащитные козырьки, снижающие отражательную способность самих аппаратов. Такая деталь была добавлена после того, как астрономы заявили, что группировка Starlink может помешать наблюдениям за небесными телами.

Напомним, что федеральная комиссия США по связи (FCC) выдала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников системы Starlink.

Ранее мы сообщали, что спутниковый интернет Starlink работает со скоростью 60,24 Мбит/с.

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Фото: unsplash

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