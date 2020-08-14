Спутниковый интернет Starlink работает со скоростью 60,24 Мбит/с

Уже получены первые результаты замеров спутникового интернета от сети Starlink компании SpaceX, передает itc.ua. Скорость закачки достигает 60,24 Мбит/с.
Компания SpaceX провела бета-тестирование сети Starlink и опубликовала первые результаты. Так, ресурс speedtest.net показал, что скорость закачки достигает 60,24 Мбит/с (в худшем случае — 35,49 Мбит/с). А скорость выгрузки — 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка — 21 мс. Средняя задержка составила 30-40 мс (в худшем случае — 90 мс).
Для примера: результаты тестирования скорости интернета от провайдера «Воля». Данные получены на ресурсе speedtest.su
Ранее мы сообщали, что SpaceX вывел на орбиту 595 спутников.
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Фото: unsplash
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