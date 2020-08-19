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В Харькове состоится премьера фильма «Забытые»

от Telekritika
От Telekritika 187
Главная Кино В Харькове состоится премьера фильма «Забытые»

В рамках Kharkiv MeetDocs.

Первый показ игрового полнометражного фильма «Забытые» в Харькове состоится в рамках офлайн-части кинофестиваля Kharkiv MeetDocs. Ленту представят режиссер Дарья Онищенко и исполнители главных ролей, передает пресс-служба.

Драма «Забытые» режиссера Дарьи Онищенко — это история украиноязычной семьи из Луганска, которая пытается оставить неподконтрольную территорию и переехать в Киев. Фильм обращает внимание на проблемы переселенцев и на тяжелые условия жизни в оккупированном городе. Фильм показывает судьбы людей, которые остаются мужественными и верными своим идеалам, несмотря на тяжелые обстоятельства.

В фильме сыграли Марина Кошкина («Захар Беркут»), Василий Кухарский, Даниил Каменский («Сторожевая застава»), Алексей Горбунов.

Зрители Харькова смогут увидеть ленту в кинотеатрах города в ноябре, после премьеры на Kharkiv MeetDocs с 29 по 31 октября 2020 года.

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась в октябре 2019-го на Варшавском международном кинофестивале, где фильм получил специальную награду жюри.

Ранее стало известно, что «Атлантида» Валентина Васяновича отобрана в лонг-лист «европейского Оскара».

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Фото: кадр из фильма «Забытые» 

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