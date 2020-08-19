Политическое ток-шоу «Украинский формат» на NewsOne возвращается в прямой эфир

19 августа в прямом эфире телеканала NewsOne выйдет первый выпуск «Украинского формата» с ведущими Дианой Панченко и Виталием Диким, пишет пресс-служба канала.

Шоу «Украинский формат» будет выходить каждую среду на телеканале NewsOne в прямом эфире. Начало в 18:00, сразу после «Большого дня».

Подводить итоги программы будет ведущий телеканала Александр Шелест в «Украинском формате. Послесловие».

Напомним, ранее специальный корреспондент телеканала NewsOne Богдан Аминов стал ведущим дневных студий NewsOne.

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Фото: Newsone

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