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Политическое ток-шоу «Украинский формат» на NewsOne возвращается в прямой эфир

от Telekritika
От Telekritika 353
Главная Новости Политическое ток-шоу «Украинский формат» на NewsOne возвращается в прямой эфир

Подводить итоги программы будет ведущий телеканала Александр Шелест.

19 августа в прямом эфире телеканала NewsOne выйдет первый выпуск «Украинского формата» с ведущими Дианой Панченко и Виталием Диким, пишет пресс-служба канала.

Шоу «Украинский формат» будет выходить каждую среду на телеканале NewsOne  в прямом эфире. Начало в 18:00, сразу после «Большого дня».

Подводить итоги программы будет ведущий телеканала Александр Шелест в «Украинском формате. Послесловие»

Напомним, ранее специальный корреспондент телеканала NewsOne Богдан Аминов стал ведущим дневных студий NewsOne.

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Фото: Newsone

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