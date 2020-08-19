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Cтала известна дата выхода 6 сезона сериала «Пес»

от Telekritika
От Telekritika 460
Главная Новости Cтала известна дата выхода 6 сезона сериала «Пес»

Съемки проходили в июне.

ICTV огласил дату премьеры нового сезона сериала «Пес» — он выйдет 7 сентября. Об этом стало известно в спецвыпуске «Фактов«.

«Надеюсь, что будут более интересные сюжетные ходы, которые касаются отношений Макса Леонидова и Елены. К тому же Жонин немного сбавит обороты и станет более вдумчивым» — комментирует режиссер сериала Николай Каптан. По словам режиссера, начнется шестой сезон «Пса» со свадьбы.

Актерский состав остался прежним, в него вошли: Никита Панфилов, Ольга Олексий, Михаил Жонин и Андрей Саминин. Пса будет играть овчарка по кличке Мухтар.

Напомним, в конце июня канал ICTV совместно с компанией ProTV приступил к съемкам 6 сезона сериала «Пес» о полицейском Максе и овчарке по кличке Пес.

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Фото: ICTV

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