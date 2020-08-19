У программы «Ранок у Великому місті» на ICTV новый ведущий

Новым ведущим программы «Ранок у Великому місті» на телеканале ICTV стал Сергей Лиховида. Об этом стало известно из спецвыпуска программы «Факти» 19 августа.
«Мы приветствуем Сергея в команде и желаем крутого старта», — прокомментировала ведущая «Фактов» Елена Фроляк.
Напомним, в июле стало известно, что ведущий программы «Ранок у Великому місті» Антон Равицкий покидает команду ICTV.
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Фото: ICTV
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