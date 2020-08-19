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У программы «Ранок у Великому місті» на ICTV новый ведущий

от Telekritika
От Telekritika 627
Главная Новости У программы «Ранок у Великому місті» на ICTV новый ведущий

В июле проект покинул ведущий Антон Равицкий.

Новым ведущим программы «Ранок у Великому місті» на телеканале ICTV  стал Сергей Лиховида. Об этом стало известно из спецвыпуска программы «Факти» 19 августа.

«Мы приветствуем Сергея в команде и желаем крутого старта», — прокомментировала ведущая «Фактов» Елена Фроляк.

Напомним, в июле стало известно, что ведущий программы «Ранок у Великому місті» Антон Равицкий покидает команду ICTV.

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Фото: ICTV

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