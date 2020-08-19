Продюсеров «Шоу Эллен Дедженерес» уволили после обвинений в сексуальных домогательствах

Три ведущих исполнительных продюсера шоу Эллен Дедженерес были уволены из-за обвинений в сексуальных домогательствах, а также в использовании запугиваний для управления шоу. Об этом пишет Buzzfeed News.

Эллен Дедженерес объявила об увольнении исполнительных продюсеров Эда Главина и Кевина Лемана, а также соисполнительного продюсера Джонатана Нормана во время видеоконференции с командой шоу и сообщила, что внутреннее расследование по жалобам о неподобающем поведении скоро закончится.

В предыдущем заявлении для BuzzFeed News Леман заявил, что категорически отрицает «какие-либо сексуальные посягательства». Норман также сказал, что он «на 100% категорически отрицает эти обвинения». Главин не ответил на запросы о комментариях.

В электронном письме сотрудникам, полученном BuzzFeed News, Дэвид Макгуайр, исполнительный вице-президент по программированию Warner Bros., сказал: «Мы обещали вам перемены и новую культуру, и мы абсолютно привержены этому».

Изменения произошли после того, как BuzzFeed News сообщил, что пять бывших сотрудников заявили, что Главин «прикасался к ним так, что им было некомфортно». Десятки бывших сотрудников также заявили, что Главин «имел репутацию любителя общаться с женщинами», особенно в диспетчерской, и управлял командой, используя страх и запугивания.

Ранее Эллен Дедженерес принесла свои извинения в письме к коллегам и отметила, что шоу должно было быть местом, где «к каждому будут относиться с уважением».

Напомним, ранее актер Кевин Спейси подвергся волне критики из-за сравнения последствий его карьеры с экономическими потрясениями.

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Фото: Laura Cavanaugh, FilmMagic

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