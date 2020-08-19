КиноНовости

Европейские кинематографисты требуют от властей Беларуси проведения честных выборов

от Telekritika
От Telekritika 130
Главная Кино Европейские кинематографисты требуют от властей Беларуси проведения честных выборов

Европейские деятели киноотрасли выступили с открытым заявлением.

Европейские деятели киноотрасли обратились к властям Беларуси с требованием освободить политзаключенных и обеспечить выполнение воли белорусов, а именно — провести честные и свободные выборы. Открытое заявление уже подписали Польская киноакадемия, European Film Academy, Ukrainian Film Academy, Czech Film and television Academy, Swiss Film Academy и другие. «Телекритика» приводит перевод письма.

«Мирные демонстрации в Беларуси в защиту свободных и честных выборов подавляются властями. Людей убивают, тысячи демонстрантов арестованы, репрессированы и отправлены в тюрьмы. Среди них — наши коллеги, в частности кинематографисты и журналисты, которые отважно документировали эти драматические события.

Мы, европейские кинематографисты, требуем от белорусских властей немедленно прекратить насилие, уважать свободу выбора белорусского народа и освободить всех задержанных.

Мы требуем выполнить волю белорусов, а именно: освободить всех политзаключенных, отставки президента Лукашенко и проведения свободных и справедливых выборов.

Мы требуем от всех европейских правительств предпринять решительные действия, чтобы убедить белорусские власти реализовать вышеуказанные меры и поддержать белорусский народ, который борется за права человека.

В сороковую годовщину основания польского движения «Солидарность», которое изменило лицо Европы и спровоцировало начало освобождения Восточного блока от тоталитарных режимов, мы призываем Европу проявить солидарность с белорусами».

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним: ранее мы сообщали, что Белорусский Пресс-клуб обещает помочь с работой уволившимся журналистам.

Читайте также:

НСЖУ выступил в поддержку белорусских коллег.
В Минске задержали украинского журналиста и волонтера
Белорусская ассоциация журналистов призвала медийщиков подумать о своей безопасности
Из Минска депортировали журналистов «Настоящего времени»

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Арам Арзуманян станет участником нового сезона «Танців з...

07.08.2020

Компания 20th Century Fox Television сменит имя

14.08.2020

Нацсовет назначил проверки трем спутниковым телеканалам

30.07.2020

Сериал «Останній москаль» покажут на телеканале ТЕТ

24.07.2020

«Молодость-49»: каким будет кинофестиваль

05.08.2020

Журналистам пообещали разбить камеру

04.08.2020

Подписчики Apple TV+ получат доступ к играм и...

14.08.2020

Бокс-офис: история повторяется

24.07.2020

В Киеве прошел первый форум «Продакшн в Украине»

03.08.2020

Телеканал «Солнце» обратился к Президенту Украины

22.07.2020
Avatar