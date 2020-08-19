Европейские кинематографисты требуют от властей Беларуси проведения честных выборов

Европейские деятели киноотрасли обратились к властям Беларуси с требованием освободить политзаключенных и обеспечить выполнение воли белорусов, а именно — провести честные и свободные выборы. Открытое заявление уже подписали Польская киноакадемия, European Film Academy, Ukrainian Film Academy, Czech Film and television Academy, Swiss Film Academy и другие. «Телекритика» приводит перевод письма.

«Мирные демонстрации в Беларуси в защиту свободных и честных выборов подавляются властями. Людей убивают, тысячи демонстрантов арестованы, репрессированы и отправлены в тюрьмы. Среди них — наши коллеги, в частности кинематографисты и журналисты, которые отважно документировали эти драматические события.

Мы, европейские кинематографисты, требуем от белорусских властей немедленно прекратить насилие, уважать свободу выбора белорусского народа и освободить всех задержанных.

Мы требуем выполнить волю белорусов, а именно: освободить всех политзаключенных, отставки президента Лукашенко и проведения свободных и справедливых выборов.

Мы требуем от всех европейских правительств предпринять решительные действия, чтобы убедить белорусские власти реализовать вышеуказанные меры и поддержать белорусский народ, который борется за права человека.

В сороковую годовщину основания польского движения «Солидарность», которое изменило лицо Европы и спровоцировало начало освобождения Восточного блока от тоталитарных режимов, мы призываем Европу проявить солидарность с белорусами».

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним: ранее мы сообщали, что Белорусский Пресс-клуб обещает помочь с работой уволившимся журналистам.

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Фото: «Телекритика»

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