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Сергей Притула решил уйти из проекта «Варьяты-шоу» и оставить актерскую карьеру

от Telekritika
От Telekritika 904
Главная Новости Сергей Притула решил уйти из проекта «Варьяты-шоу» и оставить актерскую карьеру

Шоумен сосредоточится на политической деятельности.

Ведущий, шоумен Сергей Притула в интервью изданию «Левый берег» заявил о том, что покидает «Варьяты-шоу». Он принял такое решение, так как решил сосредоточиться на своей политической деятельности.

«… я объявлю о своем выходе из «Варьяты-шоу» и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне трудновато делать, потому как я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора», — прокомментировал Притула.

Также шоумен пообещал, что на «Новом канале» выйдет новый сезон шоу, но он станет для него последним. А после коллектив отправится в «свободное плавание».

Проект «Варьяты-шоу» появился в 2010 году в Тернополе. 2 ноября 2016-го состоялась премьера телеверсии шоу в эфире «Нового канала».

Ранее Сергей Притула пояснил свои мотивы стать мэром Киева.

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Фото: Новый канал

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