Нацсовет возобновил разрешения на временное вещание трем лицензиатам

20 августа Нацсовет рассмотрел заявления ряда лицензиатов по перевыдаче разрешений на временное вещание на территориях с особым режимом вещания в связи с завершением срока действия предыдущих разрешений. По результатам регулятор на год продолжил их срок. Об этом сообщается на официальном сайте.

Таким образом, центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины, г. Киев («Армия FM – военное радио») получила разрешение на временное вещание с использованием частоты 95,6 МГц в г. Камышевахе Попаснянского района Луганской области. Из-за изменений во время строительства телекоммуникационного объекта, передатчик этого лицензиата был перенесен.

Программы ОАО «НСТУ», г. Киев («УКРАЇНСЬКЕ РАДІО», «РАДІО «ПРОМІНЬ», «РАДІО «КУЛЬТУРА», «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО. ПУЛЬС») продолжат звучать на частоте 89,9 МГц в г. Камышевахе Попаснянского района, 100, 4 МГц в поселке Широком Станично-Луганского района Луганской области («УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»); 89,5 МГц в г. Камышевахе Попаснянского района Луганской области («РАДІО «ПРОМІНЬ»); 92,7 МГц в г. Камышевахе Попаснянского района, 106,9 МГц в поселке Широком Станично-Луганского района Луганской области («Радіо «Культура»); 98,4 МГц в г. Камышевахе Попаснянского района Луганской области («УКРАЇНСЬКЕ РАДІО. ПУЛЬС»).

ПАО «НСТУ», г. Киев (логотипы «UА: ПЕРШИЙ», «UА: КУЛЬТУРА», «UА: ДОНБАС», «UА: КРИМ») далее будут вещать на 12 ТВК в с. Чонгаре Генического района Херсонской области («UA: ПЕРШИЙ»); 3 ТВК в г. Горняке Донецкой области, 52 ТВК в г. Камышевахе Луганской области («UA: ДОНБАС»); 28 ТВК в с. Чонгаре Генического района Херсонской области («UA: КРИМ»).

Также НСТУ заявила, что хочет продолжить вещание с использованием не десяти каналов аналогового телевизионного вещания, а только четырех.

В свою очередь по ходатайству ООО «Мультимедийная платформа иновещания Украины», г. Киев, (логотип «ДОМ») Национальный совет аннулировал его разрешение на временное вещание в стандарте DVB-T/Т2 с использованием 22 ТВК в г. Волновахе, 6 ТВК в г. Горняке Донецкой области, 40 ТВК в с. Бахмутовци Новоайдарского района Луганской области.

Разрешения на временное вещание на этих каналах на обращение компании Национальный совет выдал другом заказчику ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (логотип «UA»).

К тому же Национальный совет решил удовлетворить еще одно заявление ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» и выдал ему разрешение на временное вещание в стандарте DVB-T/Т2. Учитывая технические моменты организации вещания с модуляцией QPSK, вещатель решил распространять программу «ДОМ» на 41 ТВК в с. Бамхутовка Новоадайрського района Луганской области.

Напомним, ранее Нацсовет способствовал прекращению трансляции ограниченных к показу иностранных телепрограмм на черноморском побережье.

Читайте также:

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!