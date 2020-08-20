Регулятор проверит «Шансон» из-за брутальной лексики

20 августа на заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Шансон» из-за трансляции песни с использованием грубых слов и выражений.

По данным Нацсовета, радиостанция транслировала песню «Старая» в исполнении Настасьи Самбурской 17 июля в 6:08 утра.

«Во время внеплановой проверки будет выяснено соблюдение «Радио Шансон» части первой и части второй статьи 62, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», согласно которым телерадиоорганизациям запрещается распространять, а также анонсировать программы и передачи, которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних и юношества, кроме как в течение эфирного времени в суточном отрезке с 23.00 до 6.00 и на каналах с ограниченным доступом», – сообщает Нацсовет.

Напомним, 16 июля 2020 Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку ООО «Телерадиокомпания «Шансон» из-за обнаружения признаков нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке.

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Фото: unsplash

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