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7 сентября приостановится телерадиовещание

от Telekritika
От Telekritika 726
Главная Новости 7 сентября приостановится телерадиовещание

С 5.00 до 14.00 Концерн РРТ проведет профилактические работы.

7 сентября с 5.00 до 14.00 на всех объектах Концерна РРТ (РТПС, РТС, РРС, СТ ВКУ) проведут полугодовое техническое обслуживание антенно-фидерных систем и оборудования электропитания, с полным отключением станций и соответственно прекращением вещания в этот период. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания со ссылкой на КРРТ.

Эти мероприятия проведут в соответствии с графиками планово-профилактических работ, утвержденных телерадиокомпаниями и ООО «Зеонбуд».

Руководителей телерадиоорганизаций просят учесть время проведения профилактических работ при формировании сеток вещания на 7 сентября.

Напомним, профилактические работы, запланированные на 18 мая, отменили из-за трансляции телеканалами образовательного проекта для школьников во время карантина и освещения мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Фото: unsplash

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