У ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука подтвердили COVID-19

У Владимира Остапчука, ведущего шоу «Маска», премьера которого планируется на канале «Украина», диагностировали COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Первые симптомы болезни Владимир почувствовал 4 сентября, в связи с чем он был вынужден отказаться от выступления на своем стендап-вечере, чтобы не подвергать опасности зрителей. Вместе с невестой Кристиной Горняк он сразу же отправился сдавать тест. Первый тест показал отрицательный результат. Позитивный результат Владимир получил только после третьего ПЦР-тестирования 8 сентября. У Кристины результат теста на COVID отрицательный.

У Кристины болезнь протекает в легкой форме. Из симптомов – першение в горле и отсутствие обоняния. У Владимира болезнь проходит более тяжело: компьютерная томография показала пневмонию.

Пара с пятницы находится на самоизоляции дома под наблюдением врачей и выполняет все предписанные медицинские рекомендации. Владимир пообещал провести ещё один стендап после выздоровления.

Напомним, у актера Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус, из-за этого съемки фильма о Бэтмене приостановили.

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Фото: канал «Украина»

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