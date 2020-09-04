У актера Роберта Патинсона обнаружили коронавирус

У Роберта Паттинсона положительный результат на коронавирус, в результате чего съемки «Бэтмена» были приостановлены. Об этом пишет Vanity Fair.

Warner Bros. заявила: «Один из участников производства «Бэтмена» получил положительный результат на Covid-19 и находится в изоляции в соответствии с установленными протоколами. Съемка временно приостановлена​​». Vanity Fair. подтвердила через свои источники, что Паттинсон был человеком, который заболел.

Съемки экшена стартовали несколько дней назад, после длительного перерыва из-за карантина.

Новый фильм режиссера «Планеты обезьян» Мэтта Ривза будет перезагрузкой всех фильмов о Бэтмене. В фильме можно будет увидеть: Джеффри Райта в роли комиссара Джеймса Гордона, Энди Серкиса в роли дворецкого Брюса Уэйна Альфреда, а Джона Туртурро как гангстера Кармине Фальконе.

Напомним, ранее Warner Bros. выбрали Зои Кравиц на роль Женщины-кошки в «Бэтмене» Мэтта Ривза.

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Фото: Warner Bros

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