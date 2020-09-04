КиноНовости

У актера Роберта Патинсона обнаружили коронавирус

от Telekritika
От Telekritika 247
Главная Кино У актера Роберта Патинсона обнаружили коронавирус

Съемки фильма о Бэтмене приостановлены.

У Роберта Паттинсона положительный результат на коронавирус, в результате чего съемки «Бэтмена» были приостановлены. Об этом пишет Vanity Fair.

Warner Bros. заявила: «Один из участников производства «Бэтмена» получил положительный результат на Covid-19 и находится в изоляции в соответствии с установленными протоколами. Съемка временно приостановлена​​». Vanity Fair. подтвердила через свои источники, что Паттинсон был человеком, который заболел.

Съемки экшена стартовали несколько дней назад, после длительного перерыва из-за карантина.

Новый фильм режиссера «Планеты обезьян» Мэтта Ривза будет перезагрузкой всех фильмов о Бэтмене. В фильме можно будет увидеть: Джеффри Райта в роли комиссара Джеймса Гордона, Энди Серкиса в роли дворецкого Брюса Уэйна Альфреда, а Джона Туртурро как гангстера Кармине Фальконе.

Напомним, ранее Warner Bros. выбрали Зои Кравиц на роль Женщины-кошки в «Бэтмене» Мэтта Ривза.

Читайте также:

Sony Pictures переносит основные свои релизы на 2021 год
Sony в копродукции с итальянской компанией начала съемки минисериала о Леонардо да Винчи
Disney изменил график своих премьер

Фото: Warner Bros

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В Таджикистане создадут телеканал «Наука и природа»

04.09.2020

ТСН на «1+1» презентовала новую студию

26.08.2020

«UA: Перший» снял фильм о жизни во время...

03.09.2020

Новый канал назвал дату старта реалити «Кохання на...

13.08.2020

Полиция назвала мотив убийства журналистки на Мальте

01.09.2020

Спутниковый интернет Starlink работает со скоростью 60,24 Мбит/с

14.08.2020

Дарья Онищенко о фильме «Забуті», новом байопике и...

03.09.2020

Начинаются съемки комедии «Поцелуй на миллион»

04.09.2020

На «1+1» стартует новый сезон ток-шоу «Право на...

27.08.2020

AT&T намерена продать своего оператора спутникового ТВ DirecTV

01.09.2020
Avatar