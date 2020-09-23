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В Беларуси главного редактора обвинили в клевете

от Telekritika
От Telekritika 207
Главная Новости В Беларуси главного редактора обвинили в клевете

Пострадавшим признали замминистра МВД.

Главного редактора газеты «Наша Ніва» Егора Мартиновича белорусские власти объявили подозреваемым по ст. 188 Уголовного кодекса (клевета). Следующие три дня он проведет в изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Белорусская ассоциация журналистов».

Утром 23 сентября дома у Мартиновича прошел обыск. Силовики забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта, сим-карты, хозяина квартиры увезли в Следственный комитет на допрос.

Журналист Tut.by Адарья Гуштын сообщила в Facebook, что обыск прошел в связи с публикацией в «Нашай Ніве», в которой говорилось о том, что «диджей перемен» Владимир Соколовский заявил, будто его избил замглавы МВД Александр Барсуков. Заведено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса — клевета, Барсуков признан потерпевшим.

Диджеи Кирилл Галанов и Влад Соколовский 6 августа в Минске включили песню «Перемен», когда на площадке, которая была выделена для проведения агитационных митингов, проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования. В тот же вечер молодых людей задержали. 7 августа над ними состоялся суд, который назначил им по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства. Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов провел в одиночной камере три дня.

Напомним, 29 стран, в том числе и Украина, осудили отключение интернета в Беларуси.

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Фото: «Наша Ніва»

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