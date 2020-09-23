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Хакеры взломали сайты Нацполиции

от Telekritika
От Telekritika 375
Главная Диджитал Хакеры взломали сайты Нацполиции

И разместили на них несколько фейков.

23 сентября хакеры взломали официальный сайт Национальной полиции Украины и некоторые интернет-страницы областных управлений, распространив через них недостоверную информацию. Об этом сообщает МВД. Вмешательство в работу сайта зафиксировали в 11:45. Сейчас сайт Нацполиции временно отключен, новости ведомство распространяет через соцсети.

Хакеры разместили на сайтах полиции несколько фейков, которые пришлось опровергать полицейским. Во Львовской области сообщили о гибели троих военнослужащих на Яворовском полигоне, сообщает ИМИ со ссылкой на «Громадське радіо». На сайте полиции Ровенской области появилось сообщение, что в городе Вараш произошел выброс радиоактивных веществ на третьем энергоблоке АЭС, а жителей близлежащих сел эвакуируют. Такое же сообщение опубликовали на сайте Варашского городского совета. Это сообщение пришлось опровергать и полиции, и Ровенской АЭС. На сайте Херсонской полиции распространили фейк о гибели американских военных советников.

Винницкой полиции пришлось опровергать информацию о том, что в городе задержали американского военнослужащего, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки.

Напомним, двое украинских хакеров взломали более 60 тыс. аккаунтов Facebook. Сделали они это с помощью безобидных опросов и викторин.

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Фото: unsplash

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