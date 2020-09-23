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НЛО TV покажет 5 сезон сериала «Суперкопи»
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НЛО TV покажет 5 сезон сериала «Суперкопи»

от Telekritika
Telekritika 317

В главных ролях Андрей Бурым и Тарас Цымбалюк.

Телеканал НЛО TV сообщил, что в октябре состоится премьера нового сезона «Суперкопи. Повернення»

«Хотя в четвертом сезоне все сюжетные линии получили свое логическое завершение, мы не оставили без внимания просьбу наших зрителей о продолжении. Поэтому начали думать, как раскрутить историю, и сразу решили, что промо пятого сезона должно быть масштабным », — сказал директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Промо для сезона снималось на трех различных локациях. Создатели отмечают, что съемки были сложными: «При съемке сцен с Мамиашвили (Андрей Бурым) нужно было одним кадром снять, как он выбивает двери декорации, выходит на улицу, выбрасывает ноутбук, срывает с себя одежду. Каждый дубль на одном из этапов происходило что-то незапланированное — двери рикошетили и били Андрея по ногам, ноутбук красиво разлетался, но не в ту сторону, верхняя или нижняя часть одежды не срывалась эффектным движением, а застревала на актере».

Напомним, ранее в эфире телеканала НЛО TV состоялась премьера тревел-шоу «Суперматч».

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Фото: НЛО TV 

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