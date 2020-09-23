«Крихка пам’ять». История из личной жизни

Лента сфокусирована на личности Леонида Бурлаки, оператора-постановщика, наиболее известного по фильму «Место встречи изменить нельзя». Режиссер фильма Игорь Иванько, внук Леонида, сам также является оператором. Фильм имеет длительную историю разработки и является копродукционным.

О копродукции и сущности фильма рассказывают режиссер Игорь Иванько, продюсер Александра Братищенко и креативный продюсер Мария Пономарева.

Игорь, это твой режиссерский дебют. Раньше, со времен Майдана, ты работал как оператор, почему ты решил снимать кино как режиссер? Что тебя к этому побудило?

И.И.: На самом деле, когда мы начинали делать этот проект, не было такой идеи – стать режиссером, сделать фильм. Просто возникла такая ситуация, которая произошла с дедом, и я решил ее снимать определенное время. Понимал, что надо это делать, посмотреть, может ли это будет интересным. Ситуация с болезнью развивалась настолько быстро, что на самом деле не было даже времени думать. Надо было снимать, и все. Толчком также стала история, когда мы нашли его старые пленки, негативы. Это побудило исследовать его прошлое, прошлое Одесской киностудии. Более того, на сегодня ситуация с киностудией достаточно непонятная, и она стала такой еще в 2006 году, когда ее наполовину приватизировали. Поэтому с самого начала никто даже и не планировал, что это действительно будет кино.

О чем этот проект?

А.Б.: «Крихка пам’ять» – это важная история о борьбе за память, которая исчезает у нас на глазах. Как мы обращаемся с нашим личным и публичным – общенациональным – наследием? Каким образом мы сохраняем то, что считаем важно не забыть? Как относиться к своему наследию, которое оказывается неоднозначным и проблематичным?

Игорь задает эти вопросы каждому из нас с помощью документального наблюдения, работы с личными и государственными архивными материалами, через уникальную семейную историю и опыт своего деда Леонида Бурлаки, который страдает болезнью Альцгеймера.

За долгие годы цензуры и контроля над изображением Леонид, который никогда не вел письменного дневника, нашел для себя другой способ зафиксировать «без купюр» то время, в котором жил. Именно поэтому уникальной кинематографически сильной частью проекта является персональный пленочный фотоархив Леонида Бурлаки, доступ к которому есть только у нашей команды. Эти выразительные черно-белые частично поврежденные снимки являются порталом как между различными периодами времени, так и между протагонистами – Игорем и Леонидом.

В фильме используются персональные архивные материалы. Расскажи подробнее о них.

М.П.: Игорь – настоящий исследователь. Это не просто его дебют, где он снял своего деда, и не просто набор с фото, отрывков фильмов и home video. Это серьезное исследование и осмысление целого периода времени. Наш проект затрагивает немало линий, нарушает огромный пласт тем. И частью этого является рассказанная история из личной жизни деда Игоря, а Игорь со своей стороны показывает ее еще и как оператор. Это такая цеховая солидарность, когда один из операторов точно понимает переживания, в частности на профессиональном уровне. Такое погружение в тему является суперключевым.

И.И.: Вот, скажем, мы смотрели фильм «На своей земле», который дед снимал с Игорем Апасяном. Раньше я ничего не слышал об этой ленте, ее нигде нет, никто ее не знает. Но история очень интересная, касается темы войны, хотя несколько по-другому. Это фильм о Беларуси, о селе через год после войны, о людях, которые остались там жить, которым нечего есть и что делать. Большинство людей «советы» куда добровольно-принудительно эвакуировали, но некоторые все же остался.

Это интересная случайная находка, один из множества советских фильмов, но не такой известный, как фильмы Тарковского или Эйзенштейна, сформировавшие «бренд советского кино». То есть, возвращаясь к таким находкам, мы делаем уже неординарный фильм.

О.Б.: Проект «Крихка пам’ять» особенно актуален в период современной информационной войны с Российской Федерацией, которая декларирует единоличное владение кино- и культурным наследием советского времени. Государство-агрессор продолжает использовать советские нарративы для своей активной пропаганды. Создавая этот фильм в Украине, для нас было обязательным подчеркнуть мощные корни и тягучесть нашей кинотрадиции. Мы говорим о важности отстаивания прав на творческое наследие украинских художников и подчеркивание их идентификации. Этим фильмом наша команда освещает потребность надлежащего сохранения кинематографического наследия Украины особенно во времена, когда существование государственных киноархивов во всем мире – от постсоветских стран в Бразилии – оказывается под угрозой.

Расскажите, с кем у вас копродукция?

М.П.: Нашим словацким копродюсером является опытный документалист и просто талантливый человек Петер Керекеш. Он и режиссер, и продюсер, и сценарист. Петер познакомился с Игорем и Сашей в Польше во время Doc Lab Poland (копродукционный маркет в пределах индустриальной платформы Краковского кинофестиваля), а затем он увидел нас еще раз в Одессе во время питчинга Film Industry ОМКФ.

В Петера это уже не первое сотрудничество с Украиной. С компанией «Артхаус Трафик» он делает сейчас фильм «Цензорка». Там он является, насколько я знаю, режиссером и одним из продюсеров. Итак, это уже не первый раз, когда Словакия, и именно эта компания Петера, создает фильм в копродакшене с Украиной (кстати, с участием Госкино).

Мы плодотворно работаем над развитием фильма вместе и благодаря этому уже имеем поддержку Словацкого аудиовизуального фонда. Планируем писать музыку к фильму со словацким композитором Мареком Пьячеком, который до этого сделал музыку к нескольким фильмам Петера Керекеша. То есть нам уже есть на что посмотреть, с чем сравнить и понять, что музыка поможет этой киноленте рассказать историю. Мы имеем достаточно визуального материала, ведь Игорь снимал на различные типы камер, плюс мы планируем использовать разные типы архива. Поэтому, чтобы совместить эти материалы вместе, аудиоряд хочется для такого фильма сделать не просто мощным, но и концептуально унифицированным в одну историю.

Александра, чем тебя заинтересовал этот проект?

А.Б.: После перерыва в документальном кино (несколько лет подряд я занималась дистрибуцией и фестивальной деятельностью, работала линейным продюсером игровых проектов) стало ясно, что пора возвращаться к самостоятельному плаванию.

Однажды я получила от Маши и Игоря видеосообщения из Праги, где проект фильма принимал участие в воркшопе Ex Oriente Film. Они почти единогласно сообщили, что проект набирает обороты, они ищут продюсера и не представляют, кто бы это мог быть кроме меня. С Игорем мы знакомы с #BABYLON`13. Опыт работы в творческом объединении документалистов #BABYLON`13 свидетельствует не только его активной гражданской позиции, но и смелости нарушать неудобные для многих темы. Желание рассказать историю целого поколения через призму личного примера даст возможность зрителю идентифицировать себя с героем.

Работа с Марией Пономаревой заслуживает отдельного разговора. Очень комфортная в общении профессионалка со стратегическим мышлением, мы многому учимся друг у друга. Главное в нашей команде – это доверие и правильное распределения сил.

Ты продюсировала как игровое, так и документальное кино, есть принципиальные различия в работе (Александра Братищенко является продюсером фильма «Крим, як це було», и работала как исполнительный продюсер кинофестиваля «Відкрита ніч» и игровых фильмов)?

А.Б.: Кино – это вообще забег на длинную дистанцию, особенно, если мы говорим о документальном. Львиную долю производства документального фильма занимают экспедиция и исследования. Чем лучше проведена работа по изучению героя или явления, тем плодотворнее и компактнее съемки. Однако я считаю, что самым ответственным этапом в производстве неигрового кино является монтаж. Именно на постпродакшене все пазлы сходятся в более структурированную картину, именно здесь финально вырисовывается режиссерское высказывание. То есть основные различия в производстве – это меньшее количество членов съемочной группы, которые вовлечены в создание фильма на длительный период.

Что касается работы именно продюсера, возможно единственное отличие в том, что ты сочетаешь в себе еще большее количество других ролей.

Мария, а каковы дальнейшие планы по развитию проекта? В прошлом году был грант от Украинского культурного фонда, и, очевидно, многое уже снято? Что дальше будет происходить с кинолентой?

М.П.: Мы подали заявку в конкурсном отборе на получение финансов от Госкино для постпродакшена фильма. Сейчас есть только некоторые деньги именно на музыкальное сопровождение, но другие статьи расходов все еще нуждаются в финансовом ресурсе. Поэтому наша будущая работа над музыкой к фильму – это последний этап, и он состоится только когда основная часть постпродакшена будет завершена.

Также мы подали заявку на участие в нескольких индустриальных событиях. Планируем этой осенью и зимой показать фильм ведущим сейлз-агентам и дистрибьюторам, подать проект на ведущую международную мастерскую по монтажу dok.incubator. Мы заручились поддержкой словацкого дистрибьютора, есть письмо с заинтересованностью и от нидерландских дистрибьюторов, а именно кинотеатральных. Надеемся, что кинотеатры выживут после пандемии, и это кино доберется до больших экранов, ведь смотреть фильм о кинематографе именно в кинотеатре сверхважно. Планируем, конечно, уделить значительное внимание и монтажу. Осенью хотим воплотить это и, если все получится с Госкино, зимой уже будет основной монтаж.

Благодаря этой киноленте мы посетили много маркетов и питчингов, посмотрели, как строятся схемы финансирования за рубежом. Поговорили с другими партнерами, поняли, что на самом деле это схема «здорового человека» – когда ты подаешься на определенный этап финансирования, ведь можешь дальше искать международных финансовых или дистрибьюторских партнеров. Ведь уже некоторый этап создания фильма покрыт, значит, к проекту есть определенный кредит доверия.

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Фото: пресс-служба

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