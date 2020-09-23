Трейлер нового сериала от Marvel «Ванда Вижен» набрал 53 млн просмотров за сутки

Трейлер предстоящего сериала от Marvel и Disney+ «Ванда Вижен» (WandaVision) за 24 часа после трансляции «Эмми» набрал 53 миллиона просмотров, пишет Deadline. Считается, что это самый высокий показатель для рекламного ролика за 24 часа за всю историю потокового сервиса.

Также у WandaVision было более 302,6 тыс. упоминаний в социальных сетях. Трейлер начал набирать популярность в Twitter сразу после выхода в эфир в воскресенье вечером, поднявшись на 4-е место и 2-е место в популярных видео YouTube.

Сервис Beams RelishMix для мониторинга соцсетей пишет, что просмотры трейлеры WandaVision в соцсетях за 24 часа, превысили 55,7 млн просмотров, из них был преимущественно YouTube — с более чем 36,1 млн просмотров. Количество просмотров видео в Facebook составляет 4,9 млн, а также 10,1 млн просмотров в Instagram, TikTok и Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что Оливия Уайлд режиссирует фильм для Marvel.

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Фото: Disney+

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