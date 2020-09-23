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Quibi могут продать — Deadline

от Telekritika
От Telekritika 330
Главная Диджитал Quibi могут продать — Deadline

Платформу запустили в апреле.

Deadline пишет, что платформа для коротких видео Quibi изучает стратегические варианты, включая возможную продажу.

Также среди вариантов у Quibi —  привлечение дополнительных денежных средств или слияние со специализированной компанией по приобретению, а также SPAC.

Представитель Quibi сказал, что компания не комментирует слухи или предположения, добавив: «Quibi успешно запустила новый бизнес и ввела новую форму рассказа историй на современной платформе. Создатели намерены продолжать строить бизнес таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство для клиентов, наибольшую ценность для акционеров и наилучшие возможности для сотрудников».

Quibi был запущен 6 апреля, во время начала карантина из-за коронавируса. Его целью было делать контент для удобного просмотра на мобильных телефонах.

Напомним, ранее сервис потерял 92% подписчиков.

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Фото: Quibi

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