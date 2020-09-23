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Геращенко упрекнула авторов фильма о Гонгадзе в использовании ее архивного видео

от Telekritika
От Telekritika 684
Главная Новости Геращенко упрекнула авторов фильма о Гонгадзе в использовании ее архивного видео

Авторы фильма считают, что юридически не должны были ее предупреждать.

22 сентября народный депутат Украины Ирина Геращенко сообщила, что в фильме Максима Каменева, Натальи Гуменюк и Анны Цигимы «Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди» были использованы кадры сюжета, автором которого она является. Тогда Геращенко работала на телеканале «Интер».

«Я удивлена тем, что мой сюжет был использован без предупреждения и информирования, как того требует журналистская этика. Тем более, что с Натальей Гуменюк мы знакомы, других авторов фильма я не знаю, но с радостью дала бы им и другие собранные тогда материалы и отснятое видео, которое является по сути архивным. И рассказала бы все, что помню о деле Георгия. По крайней мере, когда я работала в журналистике, мы с уважением относились к авторству и хотя бы ставили коллег в известность, когда заимствовали материал», – написала Геращенко.

В комментарии «Телекритике» Наталья Гуменюк сказала, что авторы фильма купили эти кадры в Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины им. Г.С. Пшеничного. Также она считает, что авторы фильма не должны были предупреждать Геращенко об использовании кадров: «Если я правильно поняла Ирину, то она считает, что необходимо предупреждать и автора стендапа. Этот вопрос лежит в поле права, а не в поле этики. Я не вижу юридических причин ее предупреждать».

«Телекритика» также обратилась за комментарием к пресс-службе телеканала «Интер» и медиаюристам.

Напомним, 16 сентября, ко Дню памяти журналиста и героя Украины Георгия Гонгадзе, в 21:40 телеканал «UA: Перший» показал фильм «Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди».

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Фото: скриншот

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