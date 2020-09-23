На Волыни политпартия показала фильм «Додому» без ведома создателей

Политическая партия «Європейська Солідарність Волині» в день украинского кино организовала показ фильма «Додому» Наримана Алиева, не сообщив об этом создателям. Об этом пишет режиссер Нариман Алиев.

«Европейська солідарність Волинь»… кто вам дал право использовать фильм («Додому» — ред.) в рамках политической агитации?», — пишет режиссер.

Позднее организаторы извинились на своей странице в Facebook: «Активист «Европейської солідарності Волині» Сергей Заяц организовал для жителей села Озерцо Волынской области в День украинского кино под открытым небом просмотр фильма «Додому». К сожалению, Сергей нарушил авторские права», — гласит сообщение. Также организаторы принесли извинения режиссеру и творческому коллективу фильма.

Напомним, ранее в Instagram появился фейковый аккаунт, который якобы набирает людей для съемок в новом фильме. На заглавной фотографии профиля использовали постер фильма «Додому» Наримана Алиева.

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Фото: постер фильма «Додому»

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