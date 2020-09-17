В Киеве пройдет панихида по Георгию Гонгадзе

17 сентября в 17:30 на территории церкви святого Николая Набережного, где похоронен Георгий Гонгадзе, пройдет молебен в память о погибшем 20 лет назад журналисте. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.
При жизни Гонгадзе был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в ней двух своих дочерей. Адрес церкви: ул. Григория Сковороды, 12/8 (м. Контрактовая площадь).
Напомним, 16 сентября на фасаде здания, где располагается офис Национального союза журналистов Украины (ул. Крещатик 27-А), установили мемориальную доску журналисту.
Читайте также:
Ко дню памяти Георгия Гонгадзе «UA: Перший» покажет фильм
НСЖУ обеспокоен угрозами Евгения Шевченко в адрес корреспондента «Букв»
НСЖУ заявляет, что с начала года к журналистам 45 раз применяли силу
НСЖУ запускает горячую линию для защиты трудовых прав работников СМИ
НСЖУ объявил старт информационной кампании #Журналісти_Важливі
Фото: НСЖУ
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!