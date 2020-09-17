В Киеве пройдет панихида по Георгию Гонгадзе

17 сентября в 17:30 на территории церкви святого Николая Набережного, где похоронен Георгий Гонгадзе, пройдет молебен в память о погибшем 20 лет назад журналисте. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

При жизни Гонгадзе был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в ней двух своих дочерей. Адрес церкви: ул. Григория Сковороды, 12/8 (м. Контрактовая площадь).

Напомним, 16 сентября на фасаде здания, где располагается офис Национального союза журналистов Украины (ул. Крещатик 27-А), установили мемориальную доску журналисту.

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Фото: НСЖУ

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