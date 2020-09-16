ДиджиталНовостиСМИ

Fortune запускает образовательную платформу для менеджеров среднего звена

от Telekritika
От Telekritika 337
Главная Диджитал Fortune запускает образовательную платформу для менеджеров среднего звена

Участие в Fortune Connect будет стоить $2500 в год на одного человека.

5 октября 2020 года на базе Fortune CEO Initiative, куда имели доступ всего несколько десятков человек со всего мира, запускается новый продукт — Fortune Connect, который будет образовательной и коммуникационной платформой для менеджеров среднего звена, передает digiday.com.

Участие в Fortune Connect будет стоить $2500 в год на одного человека. Компании с численностью сотрудников больше 50 человек смогут подавать коллективные заявки и получать скидки. Изначально в Fortune ориентировались исключительно на топ-менеджеров, владельцев бизнесов, но вдруг поняли, что просто чуть снизив ценз, можно собрать гораздо больше людей для проекта. И соответственно — больше денег.

Образовательные программы в проекте будут сосредоточены на трах основных направлениях: лидерство, переход к разнообразию, инклюзивность. Участники программы получат доступ к онлайн-библиотеке ранее записанных курсов и программ, а также — к рассылке.

Отметим, что 2019 году 40% доходов Fortune обеспечивалось ивент-бизнесом.

Ранее мы сообщали о том, что принята новая Стратегия национальной безопасности Украины: что изменится для журналистов.

Читайте также:

Apple, Google и Microsoft стали самыми дорогими брендами в мире
Twitter Илона Маска, Джеффа Безоса, компании Apple и других взломали
Суд ЕС отменил штраф Apple в размере 13 млрд евро

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Украина находится на 25 месте в мире по...

18.08.2020

«Чистое небо» инициирует создание единого центра мониторинга

15.09.2020

Власти Беларуси требуют снижать скорость мобильного интернета

25.08.2020

«4 канал» готовит эксклюзивы ко Дню Независимости 

21.08.2020

«Интер» покажет немецкую комедию «Фабрика грез»

27.08.2020

Китай отказывается продлевать пресс-карты для журналистов США

07.09.2020

«Будет очень много экстрима», — Дмитрий Комаров о...

02.09.2020

Netflix создал подразделение глобального ТВ

10.09.2020

Megogo эксклюзивно покажет трансляцию боя между Постолом и...

25.08.2020

Александр Ткаченко отчитается за первые 100 дней в...

11.09.2020
Avatar