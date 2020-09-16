Fortune запускает образовательную платформу для менеджеров среднего звена

5 октября 2020 года на базе Fortune CEO Initiative, куда имели доступ всего несколько десятков человек со всего мира, запускается новый продукт — Fortune Connect, который будет образовательной и коммуникационной платформой для менеджеров среднего звена, передает digiday.com.

Участие в Fortune Connect будет стоить $2500 в год на одного человека. Компании с численностью сотрудников больше 50 человек смогут подавать коллективные заявки и получать скидки. Изначально в Fortune ориентировались исключительно на топ-менеджеров, владельцев бизнесов, но вдруг поняли, что просто чуть снизив ценз, можно собрать гораздо больше людей для проекта. И соответственно — больше денег.

Образовательные программы в проекте будут сосредоточены на трах основных направлениях: лидерство, переход к разнообразию, инклюзивность. Участники программы получат доступ к онлайн-библиотеке ранее записанных курсов и программ, а также — к рассылке.

Отметим, что 2019 году 40% доходов Fortune обеспечивалось ивент-бизнесом.

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Фото: unsplash

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