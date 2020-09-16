Минкультуры и информполитики потребует от Apple и Google удалить приложение «ВКонтакте»

Министерство культуры и информационной политики готовит обращение к Apple и Google с требованием удалить мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице министерства.

Причиной стало сообщение о том, что обновленная прокси мобильного приложения «ВКонтакте» позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины.

«Учитывая риски для национальной безопасности Украины и для защиты информационного пространства, министерство сразу взяло в работу эту информацию и совместно с СНБО, СБУ и другими правоохранительными органами безотлагательно принимает соответствующие меры для блокирования работы этой социальной сети на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

«… среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдеров программного обеспечения (Apple, Google и других) с требованием изъять мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей», — сказано в сообщении.

Министерство обращает внимание на то, что традиционные пики активности российских спецслужб приходятся на важные события в общественно-политической жизни Украины, в частности, сейчас — это местные выборы.

Кроме того, ведомство напоминает, что с 2014 года спецслужбы РФ активно используют «ВКонтакте» для распространения дезинформации и манипулирования общественным мнением, а также для сбора персональных данных и личной информации украинцев.

А ранее мы сообщали, что министр Александр Ткаченко распорядился проверить, правда ли «ВКонтакте» обошла блокировку в Украине.

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Фото: pixabay

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