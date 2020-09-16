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Ткаченко распорядился проверить, правда ли «ВКонтакте» обошла блокировку в Украине

от Telekritika
От Telekritika 507
Главная Диджитал Ткаченко распорядился проверить, правда ли «ВКонтакте» обошла блокировку в Украине

Также Министр заявил, что есть план мероприятий по борьбе с российской дезинформацией.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал поручение проверить, соответствует ли действительности информация, что российская социальная сеть «ВКонтакте» нашла техническую возможность обходить блокирование в Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю 100 дней на должности, сообщает «Укринформ».

«Проблема проникновения дезинформации, исходящей от «ВКонтакте» или из российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий, надеюсь, что он будет реализован. Что касается «ВКонтакте» я попросил сегодня, как только мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какое решение нужно принять для того, чтобы противодействовать этой истории «, — сказал Ткаченко.

Министр также подчеркнул, что противодействовать дезинформации из России только заслонами вряд ли возможно. «Как бы мы ни ставили заслон, победа в этой гибридной войне находится в наших руках. Это не только качество информации… но и медиаграмотность. Потому что противодействовать этому нашествию невозможно только запретами», — сказал он.

В свою очередь в Мининфраструктуры заявили, что они не могут помешать работе соцсети «Вконтакте» в Украине: «Компетенция Министерства инфраструктуры не распространяется на вопросы блокировки соцсетей».

Ранее «ВКонтакте» на своей странице для украинских пользователей сообщила, что в приложении теперь есть встроенный прокси, благодаря которому социальной сетью теперь можно пользоваться без ограничений.

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк подчеркнул, что активизация работы в Украине российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

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Фото: pixabay

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