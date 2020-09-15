В СНБО считают, что «ВКонтакте» неспроста пробивается к украинцам

Представители соцсети «ВКонтакте» заявили, что обошли блокировки на территории нашей страны и теперь мобильное приложение возобновило работу в Украине. Комментируя это заявление, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк подчеркнул, что активизация работы в Украине российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Демедюка, специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры для обеспечения реализации санкционных ограничений. В то же время спецслужбы Российской Федерации с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода санкций. Недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети «ВКонтакте» украинским пользователям.

«С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено», — отметил Демедюк.

Он также добавил, что еще одна цель такой активизации – распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования им. «Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов», — сказал заместитель секретаря СНБО.

Напомним, по данным Kantar, в июле соцсеть «ВКонтакте» расположилась на 13-ом месте в «ТОП-25» сайтов, которые посещают украинцы.

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Фото: Unsplash

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