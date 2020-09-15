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В Киеве напали на сценариста и соведущего «Телебачення Торонто»

от Telekritika
От Telekritika 881
Главная Новости В Киеве напали на сценариста и соведущего «Телебачення Торонто»

Защитникам традиционных ценностей не понравились его шутки.

На сценариста и соведущего «Телебачення Торонто» Егора Шатайло из-за шутки напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом. Об этом сообщается на Facebook-странице проекта.

Инцидент произошел 14 сентября перед выступлением Егора на стендап-концерте в Киеве. Накануне Егор написал пост с анонсом своего стендапа «об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации». В комментарии под постом пришли представители «Традиції і Порядку», Егор стал подшучивать над ними.

В итоге несколько десятков молодых людей пришли на анонсированный стендап-концерт, напали на комика, распылив газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, «покричали что-то против ЛГБТ» и скрылись.

«Несколько ребят решили бороться со стендап-комиком, который шутит о наших и традиционных, и не очень ценностях и делает это, кстати, на украинском языке. Плюс делает это смешно и искренне, — отметили авторы проекта «Телебачення Торонто». — Ребята, лишенные чувства юмора, напали на яркого и смешного украинца, вместо того чтобы увидеть вокруг кучу реальных проблем. В стране существует Виктор Медведчук, дофига российских агентов, пророссийских телеканалов, пророссийских решений власти, миллион проблем. Но люди, которые называют себя националистами, ведут борьбу со стендап-комиком. Это просто отвратительно».

Напомним, по данным мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», с начала года к журналистам применяли силу 49 раз.

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Фото: «Телебачення Торонто»

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