YouTube запускает сервис коротких видео Shorts

YouTube запускает сервис для создания и обработки 15-секундных видео Shorts, напоминающий по функционалу TikTok. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на официальный блог компании.
YouTube Shorts позволяет снимать и компоновать видео в один клип. Также в сервисе есть своя библиотека музыкальных клипов, треки из которой можно использовать в видео.
В будущем YouTube планирует запустить возможность заработка на создании видеоклипов, но пока сервис запущен в бета-режиме на Android в Индии. Вскоре он будет доступен и на iOS.
Самый популярный сервис для создания и редактирования кратковременных видео — это TikTok. У него более 800 млн пользователей по всему миру и примерно 1,5 млрд загрузок из AppStore и Google Play. Но есть и другие подобные сервисы. В конце 2018 года Facebook запустил приложение Lasso. В нем можно было снимать и редактировать видео до 15 секунд. В июле 2020 года сервис закрыли. Главная причина — запуск в Instagram, принадлежащему Facebook, нового сервиса Reels. Он доступен в 50 странах, но Украина в этот список не входит. Причиной называют то, что Facebook не обладает правами на музыку в Украине.
Напомним, на днях стало известно, что владелец TikTok – компания ByteDance – отказался продать свой американский бизнес Microsoft и вместо этого заключит соглашение с Oracle.
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Фото: androidpolice.com
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