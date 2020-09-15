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«1+1» покажет третий эпизод реалити «Майже колишні»

от Telekritika
От Telekritika 445
Главная МедиатусовкаLight news «1+1» покажет третий эпизод реалити «Майже колишні»

В этот раз зрители узнают, возможно ли спасти брак, если супруги постоянно упрекают друг друга.

Во вторник, 15 сентября, на экраны выйдет третий эпизод реалити «Майже колишні». Герои проекта – женатые пары, отношения которых дошли до критической точки. Поэтому они обращаются за помощью к психологу – эксперту проекта Ирине Кириченко, чтобы разобраться в отношениях и получить шанс спасти семью. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

В этот раз зрители увидят историю молодой пары из Одессы – 25-летнего Петра и его жены – 22-летней Татьяны, отношения которых превратились во взаимные обвинения и оскорбления. Супруги не получают того, чего ожидают от партнера, постоянно упрекая друг друга, что и стало главной причиной размышлений о разводе. Поэтому пара решила принять участие в проекте, чтобы понять можно ли спасти брак или отношения обречены.

По условиям проекта пара в течение недели живет в разделенном пополам доме и ежедневно проходит стресс-тест: супруги объявляют близким родственникам о намерении расстаться; имеют возможность сходить на свидание со своим «идеальным партнером» и проходят детектор лжи.

Супруги пойдут на свидание с теми партнерами, которые отвечают их главным требованиям: Татьяна встретится с уверенным в себе, свободолюбивым байкером, а Петр – с нежной и хрупкой девушкой.

Чем завершатся свидания героев, какие выводы они сделают после, какую тайну о своем прошлом расскажет Татьяна мужу, и останется ли пара после этого вместе, зрители «1+1» узнают в 22:45.

Напомним, премьера реалити состоялась 1 сентября. Шоу выходит каждый вторник.

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Фото: «1+1»

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