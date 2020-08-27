«1+1» презентует новый «Вечерний Квартал»

5 сентября в 20:25 «1+1» покажет новый выпуск «Вечернего Квартала», в котором «кварталовцы» будут шутить на политические, бытовые и актуальные в обществе темы, передает пресс-служба.

Впервые в юмористическом концерте сразу 4 участницы «Женского Квартала» выступят вместо одной актрисы «Вечернего Квартала» — Елены Кравец. Такое решение было принято в связи с положительным тестом на Covid-19 у Кравец. Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес признались, что номера тщательно репетировали и волновались перед выходом на сцену. Отметим, другие актеры и члены съемочной команды студии «Квартал 95» также прошли тесты на Covid-19, и они оказались отрицательными.

В съемках новых выпусков приняли участие певица NK, мультиартист Monatik, группа The Hardkiss и DziDZio, Jerry Heil, Оля Цибульская, а также Олег Кензов и Михаил Поплавский. Артисты представили музыкальные номера на уже известные композиции, эксклюзивные премьеры песен и сыграли в миниатюрах вместе с актерами проекта.

Напомним: ранее стало известно, что новый сезон «Вечернего Квартала» стартовал без Елены Кравец.

Читайте также:

Фото: «Квартал 95»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!