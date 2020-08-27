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Программа «Гражданская оборона» на ICTV отмечает день рождения

от Telekritika
От Telekritika 508
Главная Новости Программа «Гражданская оборона» на ICTV отмечает день рождения

Проекту исполнилось 6 лет.

27 августа 2020 года аналитически-публицистическая программа «Гражданская оборона» на ICTV отмечает день рождения. Ровно 6 лет назад в эфир вышел ее первый выпуск, передает пресс-служба.

Идея «Гражданской обороны» возникла в сложное для страны время, а именно в начале российской агрессии в Крыму и на Донбассе. С тех пор главные темы выпусков остаются неизменными: военные и политические тайны, развенчание пропагандистских мифов и геополитические противостояния.

Главной темой первого выпуска «Гражданской обороны» была гибридная война и ее последствия для Украины. Команда программы собрала факты, свидетельства и комментарии профессиональных экспертов, которые объяснили, чем апеллирует РФ и чего можно ожидать от агрессора.

За время существования программы вышло 310 выпусков.

Ранее мы сообщали, что маркетинг-директором ICTV назначена Сабина Абляева.

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Фото: ICTV

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