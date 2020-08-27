В 2021 году ТВ уступит digital по темпам медиаинфляции — прогноз

Регулярный опрос, проведенный Kwendi Media Audit среди крупнейших рекламных холдингов и медиаагентств Украины, показал, что рынок прогнозирует, что в 2021 году ТВ уступит digital по темпам медиаинфляции, передает пресс-служба.
В рамках регулярной инициативы команда Kwendi Media Audit консолидировала прогнозы медиаинфляции от экспертов рынка. В опросе традиционно приняли участие крупнейшие рекламные холдинги и медиаагентства: Publicis Ukraine, Dentsu Aegis Network Ukraine, OM OMD Group Ukraine, razom communications, Group M, Sigma и Media Systems.
Уточненные оценки медиаинфляции для digital в 2020 году в сравнении с майской волной опроса остались неизменными. Снизился прогноз для ТВ и радио, но несколько вырос для наружной рекламы.
Каждый следующий опрос показывает инфляцию ниже уже в 2020 году и, в продолжение тренда, средние темпы медиаинфляции на ТВ в 2021 году ожидаются еще более низкими. Впервые за последний год среди оценок респондентов инфляции на ТВ появилась дефляция (-10% в прямой рекламе).
По мнению экспертов, темпы роста цен на ТВ в 2021 году будут ниже, чем в большинстве категорий размещения в digital. Совсем небольшой рост инфляции эксперты прогнозируют в наружной рекламе, радио и видео на YouTube, Facebook и Instagram.
Данные опроса приведены в виде среднего значения для каждого медиа с указанием минимальных и максимальных прогнозов уровня инфляции. Опрос проводился в августе 2020 года. Прогнозы даны для инфляции цен в национальной валюте.
Ранее мы публиковали обновленный прогноз ВРК, в котором сообщалось, что произошло с рекламными рынками в первом полугодии 2020-го.
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Фото: unsplash
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