Нові пригоди гуцульської делегації. Юрій Горбунов про «Великі Вуйки. Вдома краще»

Восени 2019 року «1+1» показав спіноф «Останнього москаля» — комедію «Великі Вуйки». Проєкт став популярним серед аудиторії телеканалу, і наразі «1+1» працює над новим сезоном україномовного серіалу, який уже цієї осені вийде під назвою «Великі Вуйки. Вдома краще». Фільмування тривало близько трьох місяців.

Продукт є власною розробкою телеканалу, а над його виробництвом працює команда «1+1 Продакшн». Продюсерами проєкту від каналу «1+1» виступають Максим Кривицький, Олена Єремєєва та Дарина Жукова. Креативний продюсер – Юрій Горбунов, виконавчий продюсер – Володимир Андріюк. Над сценарієм працювали Микола Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк та Олексій Приходько. Режисерсько-операторська група «Великих Вуйок» — Мітя Шмурак та Дмитро Маніфест. Художниця-постановниця — Олена Остапенко, художниця з костюмів — Ольга Кожина, художниця з гриму – Ганна Гарченко.

Про роботу над новим сезоном розповів актор та креативний продюсер серіалу Юрій Горбунов.

Чого глядачам чекати у новому сезоні?

За сюжетом другого сезону комедійної історії, після того, як гуцульська делегація у складі Івана Петрука, Боді, Штефка та Василя Микитюка у столиці домоглася прокладання у Великих Вуйках дороги, приватний інвестор збудував готель, і село от-от може стати європейським курортом. Жителі села сподіваються, що тепер нарешті у кожного з них буде хороша робота, а Великі Вуйки взагалі стануть туристичною Меккою. Саме тому другий сезон має назву «Великі Вуйки. Вдома краще», адже головні герої повертаються до рідного села та починають його розбудову. До того ж назва показує реалії нашого карантинного літа, коли ми усі залишились вдома. Та не все буде відбуватись саме так, як собі розпланували й намріяли гуцули.

Пригоди головних героїв та й самого інвестора тільки починаються. Неочікувані сюжетні повороти торкнуться й особистого життя героїв серіалу. Зокрема, цікаво будуть розвиватися стосунки Ірки та Штефка, які обоє мають непростий характер. Та особливо глядачам доведеться похвилюватися через майбутнє мого персонажа Івана та його обраниці Галини, роль якої виконує Надія Мейхер. Вони будують свою родину вже у Великих Вуйках, а столичній жінці Галині до простих сільських умов треба ще призвичаїтися».

Де проходило фільмування?

Локаціями для фільмування обрали мальовничі місця Київщини, зокрема «Пирогово». Тут глядачі пригадають вже знайомі місця, де живе Бодя, Іван, Голова, та побачать нові. Музей просто неба залишається одним із найкращих варіантів для фільмування історії, яка за сценарієм розгортається у Карпатах. А як готель у Великих Вуйках ми обрали заміський комплекс поблизу Києва.

Хто з зірок шоу-бізнесу з’явиться у серіалі?

Окремі ролі у новому сезоні дійсно виконають популярні зірки українського шоу-бізнесу. Наразі можемо розповісти, що у серіалі знялися співачка та тренерка «Голосу країни» Тіна Кароль і гуморист, актор, ведучий «Розсміши коміка» Юрій Ткач. Які саме ролі виконають зірки, та хто з українських знаменитостей також з’явиться у проєкті, стане відомо згодом.

Чи будуть нові персонажі?

«Великі Вуйки. Вдома краще» — це продовження пригод головних героїв, зокрема Івана Петрука, Штефка, Галини, Бодьо, Василя Микитюка та Ірки. Тому основний акторський склад, звичайно, лишився незмінним.

Але будуть у цій історії й нові персонажі, зокрема іноземний інвестор, а також повернення одного з героїв «Останнього москаля». На роль іноземного інвестора було кілька претендентів. Для нас було важливо, аби актор мав акцент, який у серіалі розкриє його національність та, відповідно, характер. Актор, якого у результаті обрали продюсери каналу, підійшов за всіма необхідними критеріями, у нього дуже потужна акторська школа, і ми задоволені його грою у проєкті.

Як проходило фільмування? Чи виникали складнощі?

Коли ми почали роботу над серіалом, в Україну прийшла спека. І часом сонце пекло настільки, що ми змінювали знімальний план на день та переходили з натури у приміщення. Загалом, фільмування нового сезону пройшло легко та згідно з планами каналу. До того ж, коли команда працює злагоджено, з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Фахівці, які створюють серіал «Великі Вуйки. Вдома краще», знайомі та спрацьовані ще з «Останнього москаля».

Зараз серіал на етапі постпродакшену – це монтаж, накладання музики й найважче – вмістити весь відзнятий об’єм матеріалу в необхідний хронометраж.

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Фото: пресслужба «1+1»

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