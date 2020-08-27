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На «1+1» стартует новый сезон ток-шоу «Право на владу»

от Telekritika
От Telekritika 750
Главная Новости На «1+1» стартует новый сезон ток-шоу «Право на владу»

В эфире с 27 августа.

Сегодня, 27 августа, в 21.30 на телеканале «1+1» стартует новый сезон «Право на владу». После непродолжительного летнего отпуска общественно-политическое ток-шоу вернется с самыми резонансными и важными вопросами, которые будут стоять на повестке дня для всей страны, передает  пресс-служба.

Темой первого выпуска «Право на владу» станет «Белорусский майдан: открытый финал». Ведущая шоу Наталья Мосейчук вместе с журналистами, политиками и экспертами обсудят массовые протесты в Беларуси, которые уже третью неделю происходят по всей стране после президентских выборов 9 августа.

В студию приглашены: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава украинской делегации в ТКГ в Минске, Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, председатель партии «За майбутнє», народный депутат от одноименной группы в ВРУ Игорь Палица, экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, народный депутат от фракции партии «ВО Батьківщина» Сергей Власенко, белорусская журналистка Татьяна Мартынова и другие.

Ранее сообщалось, что «Право на владу» впервые проведет прямой эфир со всеми гостями «онлайн».

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Фото: 1+1

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