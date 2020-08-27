Доходы от медиарекламы цифровых СМИ просели на 19,8%

Согласно данным британской Association of Online Publishers и Deloitte, в течение последних 10-ти лет роль медийной рекламы в так называемом «пироге доходов» просела на 16%, передает whatsnewinpublishing.com.

Так, аналитики выяснили, что 10 лет назад 58% всех доходов цифровых изданий в Великобритании обеспечивала медиареклама, а доходы с продажи подписок обеспечивали лишь 7% доходов. По состоянию на первый квартал 2020-го, подписная модель заняла 22-процентную долю в «пироге доходов» цифровых СМИ, а медийная реклама — 42% (и данный показатель продолжает снижаться).

Эксперты отмечают, что в первом квартале 2020 года рост доходов с подписки составил 19,3%. Также рост в первом квартале продемонстрировала и видеореклама: +10,7%. А вот доходность с медиарекламы снизилась на 19,8%.

В ходе данного исследования 89% опрошенных руководителей новостных медиа сказали, что нерекламные доходы станут их приоритетом в 2020 году. В 2019 году так рассуждали 79% медиаменеджеров.

Напомним: ранее стало известно, что в 2021 году ТВ уступит digital по темпам медиаинфляции.

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Фото: unsplash

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