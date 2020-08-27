Юлия Шевчук назначена на должность первого заместителя главы Госкино

26 августа 2020 года Кабинет министров Украины издал распоряжение о назначении Юлии Шевчук на должность первого заместителя Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом сообщается на официальном ресурсе Кабмина.

В частности, в документе сказано, что Юлия Шевчук вступает в должность с 26 августа 2020 года «путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2».

Ранее Шевчук работала в Государственном агентстве Украины по вопросам кино начальницей юридического отдела, а также выполняла обязанности главы Госкино после увольнения Филиппа Ильенко и до назначения на эту должность Марины Кудерчук.

Ранее Совет по господдержке кинематографии сообщил, что не получает стипендии от Госкино.

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Фото: unsplash

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