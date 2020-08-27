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Юлия Шевчук назначена на должность первого заместителя главы Госкино

от Telekritika
От Telekritika 722
Главная Кино Юлия Шевчук назначена на должность первого заместителя главы Госкино

Ранее она выполняла обязанности главы Госкино.

26 августа 2020 года Кабинет министров Украины издал распоряжение о назначении Юлии Шевчук на должность первого заместителя Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом сообщается на официальном ресурсе Кабмина.

В частности, в документе сказано, что Юлия Шевчук вступает в должность с 26 августа 2020 года «путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2».

Ранее Шевчук работала в Государственном агентстве Украины по вопросам кино начальницей юридического отдела, а также выполняла обязанности главы Госкино после увольнения Филиппа Ильенко и до назначения на эту должность Марины Кудерчук.

Ранее Совет по господдержке кинематографии сообщил, что не получает стипендии от Госкино.

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Фото: unsplash

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