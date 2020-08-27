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YouTube удалил более 11 млн роликов

от Telekritika
От Telekritika 547
Главная Диджитал YouTube удалил более 11 млн роликов

… с апреля по июнь 2020 года.

В течение трех месяцев (с апреля по июнь 2020-го) YouTube удалил 11,4 млн роликов, содержащих вредоносный контент. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Большинство роликов были удалены, так как содержали опасный для детей контент. Доля таких видео составила 33,5% от общего количества. 28,3% видео были помечены как «спам» или «вводящие в заблуждение», 14,6% содержали изображения обнаженных людей, 10,6% демонстрировали чрезмерную жестокость и 8,1% удалили за призывы к насилию.

Также известно, что из 11,4 млн удаленных видеороликов 42% не успели набрать ни одного просмотра, 33,7% посмотрели менее 10-ти раз, а 24,3% — более 10-ти раз.

Какие ролики удалять, а какие оставить, решал искусственный интеллект. Он удалил 10,9 млн видео, которые не прошли модерацию. В компании пояснили, что из-за вынужденных сокращений ресурсов и рабочих мест, топ-менеджменту пришлось выбирать между потенциально недостаточными и потенциально избыточными мерами модерации. В итоге выбрали второе, считая ответственность за содержание контента своим приоритетом.

Ранее мы сообщали, что данные 235 миллионов профилей Youtube, TikTok и Instagram слиты в сеть.

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Фото: «Телекритика»

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