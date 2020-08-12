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TikTok больше года незаконно собирал пользовательские данные — WSJ

от Telekritika
От Telekritika 193
Главная Диджитал TikTok больше года незаконно собирал пользовательские данные — WSJ

Приложение фиксировало MAC-адреса пользователей Android-смартфонов.

Согласно сообщению издания WSJ, на протяжении года TikTok отслеживал и собирал MAC-адреса пользователей Android-устройств.

MAC-адрес — это идентификатор, позволяющий отслеживать действия пользователей в интернете.

Согласно данным, полученным аналитиками WSJ, TikTok собирал пользовательские данные около 15-ти месяцев и прекратил это делать в ноябре 2019 года. Также аналитики уверяют, что это было возможно благодаря дополнительному слою шифрования, который, в свою очередь, нарушал политику конфиденциальности данных, введенную компанией Google. В частности, Google запрещает приложениям следить за пользователями Android-устройств.

На данный момент в Google изучают результаты исследования WSJ, но пока не комментируют данный отчет.

Напомним: ранее стало известно, что Twitter рассматривает возможность объединения с TikTok.

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Фото: Unsplash

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