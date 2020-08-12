TikTok больше года незаконно собирал пользовательские данные — WSJ

Согласно сообщению издания WSJ, на протяжении года TikTok отслеживал и собирал MAC-адреса пользователей Android-устройств.

MAC-адрес — это идентификатор, позволяющий отслеживать действия пользователей в интернете.

Согласно данным, полученным аналитиками WSJ, TikTok собирал пользовательские данные около 15-ти месяцев и прекратил это делать в ноябре 2019 года. Также аналитики уверяют, что это было возможно благодаря дополнительному слою шифрования, который, в свою очередь, нарушал политику конфиденциальности данных, введенную компанией Google. В частности, Google запрещает приложениям следить за пользователями Android-устройств.