Тарас Шевченко назначен на должность замминистра культуры (дополнено)

Кабмин поддержал назначение Тараса Шевченко на должность заместителя министра культуры и информполитики. Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Согласно заявлению Александра Ткаченко, Тарас Шевченко будет отвечать за направление информационной политики, информационной безопасности и медиа.

«Приветствую Тараса в команде министерства. Он юрист, активный медийный деятель, пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и, несомненно, является достойным кандидатом на эту должность. Много лет он работал над законодательными инициативами в медиасфере, законопроектом о СМИ, а также над популяризацией цифровой образования и медиаграмотности. Убежден, что он справится с непростыми вызовами, которые стоят перед ним. Один из них — наш всеукраинский проект по медиаграмотности, работу по которому мы уже начали совместно с Тарасом», — прокомментировал министр культуры и информполитики.

Дополнено. Вскоре Тарас Шевченко прокомментировал свое назначение в Facebook.



Ранее мы сообщали, что Тарас Шевченко подал пакет документов на назначение заместителем министра культуры и информполитики.

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Фото: Facebook Тараса Шевченко

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