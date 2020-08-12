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Тарас Шевченко назначен на должность замминистра культуры (дополнено)

от Telekritika
От Telekritika 488
Главная Новости Тарас Шевченко назначен на должность замминистра культуры (дополнено)

Кабмин поддержал его кандидатуру.

Кабмин поддержал назначение Тараса Шевченко на должность заместителя министра культуры и информполитики. Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Согласно заявлению Александра Ткаченко, Тарас Шевченко будет отвечать за направление информационной политики, информационной безопасности и медиа.

«Приветствую Тараса в команде министерства. Он юрист, активный медийный деятель, пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и, несомненно, является достойным кандидатом на эту должность. Много лет он работал над законодательными инициативами в медиасфере, законопроектом о СМИ, а также над популяризацией цифровой образования и медиаграмотности. Убежден, что он справится с непростыми вызовами, которые стоят перед ним. Один из них — наш всеукраинский проект по медиаграмотности, работу по которому мы уже начали совместно с Тарасом», — прокомментировал министр культуры и информполитики.

Дополнено. Вскоре Тарас Шевченко прокомментировал свое назначение в Facebook.


Ранее мы сообщали, что Тарас Шевченко подал пакет документов на назначение заместителем министра культуры и информполитики.

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Фото: Facebook Тараса Шевченко

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