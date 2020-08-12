«Молодость» анонсирует дополненную программу кинофестиваля

Киевский международный кинофестиваль «Молодость» анонсирует новые фильмы, а также специальные программы кинофестиваля дополнят основную часть программы. Перечень новых фильмов доступен в приложении.

Позаконкурсна програма «Сонячного зайчика»

Крім конкурсної програми повнометражних ігрових фільмів, «Сонячний зайчик» уже традиційно включає позаконкурсні покази як коротких, так і повних метрів — документальних, ігрових, анімаційних.

Фестиваль фестивалів

Програма фільмів від учасників офіційних відборів головних фестивалів — Канн, Берліна, Локарно, Карлових Вар та інших.

Українські прем’єри

Найновіші українські фільми, що зняли за останній рік.

Nordic Lights

Збірка скандинавських коротких метрів ЛҐБТ-тематики від нашого партнерського кінофестивалю MIX Copenhagen (Данія).

Ретроспектива Валі Експорт

Підбірка фільмів присвячена художній практиці Валі Експорт. Сьогодні вона одна з найвпливовіших мисткинь світу, а її дослідження на тему фемінізму вважають революційними.

Опівнічний сеанс

Програма продовжує традицію пізніх кіносеансів неконвенційного жанрового кіно.

Students Swiss Shorts

Гостьова програма, яка являє собою роботи студентів чотирьох основних кіношкіл Швейцарії. Підбірку представив фестиваль Jugendfilmtage («Молодіжні кінодні» — нім.).

Метри

Спеціальна програма, у якій немає поділу на короткометражні та повнометражні фільми. Стрічки, які зняли «метри» кінематографа, розмивши межу між коротким та довгим метром.

Спеціальні події

Низка самостійних кіноподій поза межами традиційних фестивальних програм. Вільний простір для презентації різнорідних тем та створення спеціальних акцентів.

Дивись українське

Програма присвячена жанровому українському короткому метру.

Короткий Інсайт

Щороку на «Молодість» подають понад 1500 короткометражних фільмів. Програма «Короткий Інсайт» — це добірка стрічок, які не потрапили в основний конкурс, але які команда фестивалю вважає за потрібне відзначити й підтримати.

«Назад до Школи»

«Молодість» робить добірку кращих фільмів кіношкіл з різних куточків світу, яка втілюється у програмі «Назад до школи». Цього року до програми увійшли роботи студентів Національного Університету театру та кіно «І. Л. Караджале» у Бухаресті (UNATC) та Вищого національного інституту виконавських видів мистецтва і техніки мовлення (INSAS).

Міражі свободи. Українське експериментальне кіно 1960-80-х років

Історія українського авангардного кіно бере свій початок ще з фільмів 1920-х років. Проте лише друга половина ХХ століття, принесла легкі мобільні камери, а з ними і розквіт аматорського кіно та можливість знімати зовсім інші формати. Так, серед найбільш сміливих робіт радянської доби з’явилися студентські дипломні роботи, які на базі Київського інституту імені Карпенка-Карого фільмували майбутні легенди українського кіно.

За посиланням доступні абонементи: Студенти, Синефіли та Індустрія. Всі онлайн покази — безкоштовні.

Напомним, 4 августа в Киеве состоялась пресс-конференция 49-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость», во время которой организаторы объявили программу, а также рассказали подробности о проведении мероприятия. В этом году кинофестиваль празднует свой 50-летний юбилей.

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Фото: unsplash

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