Sky и NBC отказались запускать совместный новостной проект

Как сообщает издание deadline.com, совместный новостной проект британской медиакомпании Sky и американской NBC не состоится. Компании-партнеры решили отложить данную идею до лучших времен.

Новый канал, который должны были запустить совместными усилиями Sky и NBC летом 2020 года, получил название NBC Sky World News. Однако в эфире он не появится, по причине экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В частности, в Comcast (владеет NBC) посчитали, что лучше сэкономить деньги, и поэтому идею запуска NBC Sky World News больше не рассматривают. В итоге 60 сотрудников, привлеченных к работе над проектом, будут уволены.

Ранее этот канал рассматривали как серьезного конкурента CNN, о чем заявлял глава службы NBC News Энди Лэк.

Напомним: Sky News внедряет новый ТВ-тренд: прямые эфиры через Zoom.

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Фото: Телекритика

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