ТСН на «1+1» презентовала новую студию

В День Независимости Украины «Телевизионная служба новостей» канала «1+1» представила новую студию новостей и провела из нее первый прямой эфир. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Студия оснащена современными декорациями и оборудованием. Ее возводили три месяца. «Новая студия ТСН – самая современная и технологичная на украинском телевидении. Мы сами работали над уникальными эскизами двух главных объектов студии – диджитального куба и стола для ведущих. Их изготовили в единственном экземпляре эксклюзивно для ТСН. Надеюсь, что зрителям понравится новая яркая картинка выпусков новостей», — комментирует директор департамента новостей Сергей Попов.

Теперь в ТСН появилась большая проекционная видеостена – длиной в 12 м и высотой в 3 м. Она позволит делать акцент в новостях на визуализации информации и полностью погружать зрителя в яркую картинку.

Необычный 4-метровый куб команда ТСН называет технологическим арт-объектом. Его сконструировали из большого количества экранов по эскизам команды ТСН. Во время прямых эфиров на кубе будет отображаться динамическая картинка из логотипов службы новостей и другого видео. Он будет создавать в кадре необычный визуальный эффект.

«Также мы сделали пол, который поворачивается на 360 градусов», — рассказывает главный режиссер ТСН Олеся Коваленко. Такая технология придаст большей динамики в кадре ведущим, ведь они теперь могут не только ходить в кадре, но и плавно перемещаться по студии на подвижной платформе. Некоторую технику специально для новой студии ТСН доставляли из других стран. А высокоточное позиционирование камер обеспечит технология моушин-трекинга NCAM.

Напомним, 21 августа новостному ресурсу ТСН.ua исполнилось 12 лет. По данным компании Gemius, ТСН.ua держит второе место среди новостных СМИ по показателям охвата пользователей.

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Фото: «1+1»

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