«Интер» покажет концерты фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала»

С 5 сентября каждую субботу в 20:30 в эфире телеканала «Интер» покажут номера Международного фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» и выступления Лаймы Вайкуле и ее друзей, исполнителей из разных стран. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

5 сентября «Интер» покажет концерт с участием Кристины Орбакайте, Лолиты, Сосо Павлиашвили, Елены Ваенги, Златы Огневич, Владимира Преснякова, Наталии Подольской, Интарса Бусулиса, Яниса Стибелиса, групп «Потап и Настя», «Время и Стекло», а также солистки Метрополитен-оперы Хиблы Герзмавы. У Лаймы Вайкуле будут совместные номера со многими звездными гостями.

Напомним, в четь 30-летия со дня смерти солиста группы «Кино» Виктора Цоя канал «Интер» посвятил эфир памяти артиста, показав документальные фильмы и концерт группы «Алиса».

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Фото: «Интер»

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