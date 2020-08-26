КиноНовости

У кинофестиваля «Молодость» обновился сайт

от Telekritika
От Telekritika 216
Главная Кино У кинофестиваля «Молодость» обновился сайт

На платформе есть вся информация о фильмах и актуальные новости.

Киевский Международный кинофестиваль «Молодость» обновил свой сайт. Об этом сообщается на Facebook-странице кинофестиваля.

«Ждали долго, и вот наконец. Мы представляем обновленный сайт «Молодости»! Теперь быть частью кинофестиваля стало еще легче и удобнее. Вы можете просматривать фильмы онлайн, ставить оценки, смотреть расписание фильмов и узнавать больше о мастер-классы», – сообщается на странице.

Напомним, кинофестиваль стартовал в Киеве под «Аркой Дружбы народов» 22 августа и продлится до 30 августа включительно.

Полное расписание показов можно посмотреть здесь, купить билеты — здесь.

Программа и каталог.

Читайте также:

«Молодость-49» будет закрывать лента-победитель фестиваля Sundance
«Молодость-49»: кто пришел на красную дорожку
«Молодость» анонсировал детскую программу фестиваля
В Киеве стартовал кинофестиваль «Молодость»
У кинофестиваля «Молодость» появился Telegram канал
«Молодость-49»: каким будет кинофестиваль

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Канал «112 Украина» поздравил украинцев концертом российских звезд

25.08.2020

Юлия Панкова празднует день рождения

21.08.2020

«112 Украина» заявляет о попытке рейдерского захвата телеканала...

07.08.2020

Вадим Рабинович стал официальным совладельцем телеканала O-TV

30.07.2020

Телеканал «ПлюсПлюс» отмечает день рождения

04.08.2020

ТЕТ начал съемку адаптации американского ситкома Man with a...

28.07.2020

Первый месяц работы кинотеатров: результаты сборов и премьеры

13.08.2020

«Плюсы» рассказали об эфире ко Дню Независимости

20.08.2020

Открыт прием заявок на премию «Киноколо»

28.07.2020

По украинскому комиксу «КиберКрай» снимут анимационный фильм

14.08.2020
Avatar