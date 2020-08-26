У кинофестиваля «Молодость» обновился сайт

Киевский Международный кинофестиваль «Молодость» обновил свой сайт. Об этом сообщается на Facebook-странице кинофестиваля.
«Ждали долго, и вот наконец. Мы представляем обновленный сайт «Молодости»! Теперь быть частью кинофестиваля стало еще легче и удобнее. Вы можете просматривать фильмы онлайн, ставить оценки, смотреть расписание фильмов и узнавать больше о мастер-классы», – сообщается на странице.
Напомним, кинофестиваль стартовал в Киеве под «Аркой Дружбы народов» 22 августа и продлится до 30 августа включительно.
Полное расписание показов можно посмотреть здесь, купить билеты — здесь.
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Фото: unsplash
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