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Аваков отчитался о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля «Схем»
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Аваков отчитался о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля «Схем»

от Telekritika
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Детали он пообещал раскрыть позже.

Глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистов программы «Схемы». Об этом министр сообщил в Twitter.

«Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже», — отметил Аваков.

Напомним, ночью 16 августа неизвестные сожгли автомобиль редакции программы «Схемы» (проект «Радио Свобода»).

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Фото: Facebook-страница Михаила Ткача

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