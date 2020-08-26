Аваков отчитался о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля «Схем»

Глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистов программы «Схемы». Об этом министр сообщил в Twitter.

Сьогодні зранку @NPU_GOV_UA затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів @cxemu @radiosvoboda. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом. pic.twitter.com/j3QFVy4TP9

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 26, 2020